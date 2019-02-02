Keşan'da TIR'ın dorsesinde 10 kaçak yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından TIR'ın dorsesinde yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 10 kaçak yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan-Malkara yolu üzerinde park halinde bulunan ve mühürlü halatı kesildiği belirlenen TIR'ın dorsesinde arama yaptı. Yapılan aramada dorsede saklanan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Filistin ile Suriye uyruklu 10 kaçak yakalandı. Olayla ilgili TIR şoförü Arnavutluk uyruklu G.C. gözaltına alındı. Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Sürücü G.C. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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DHA