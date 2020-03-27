Keşan’da toplu taşımalara sıkı denetim

Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Yapılan kontrollerde ekipler, şehir merkezinde yolcu taşımacılığı yapan minibüsleri denetledi. Korona virüs salgınına karşı maske ve eldivenlerle denetim yapan trafik ekipleri, hem araçlarında yolcuların oturma düzenlerini hem de araçların evraklarını kontrol etti. Sürücüleri ve yolcuları uyaran trafik ekipleri, yolculara da toplu taşıma araçlarında uymaları gereken kurallar hakkında bilgiler verdi. Minibüslere belirtilen sayıdan fazla yolcu alınmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulunan ekipler, bu kurala uymayan vatandaşların da şoförler tarafından bilgilendirilmesini istedi. Polis ekipleri yaptıkları uyarıda, "Araçlarda kesinlikle yan yana iki kişi oturmayacak. Koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alacaksınız. Koltuklarda tek kişi oturacak. 65 yaş üstü otobüslere alınmayacak. Her yaptığınız seferden sonra da hijyen kontrollerini yapacaksınız" dedi.

Kaynak: İHA