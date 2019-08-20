Keşan'da trafik kazası: 5 yaralı
EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Keşan'dan Mecidiye köyü istikametine giden Mutlu Çetin idaresindeki 34 FPY 16 plakalı otomobil, Babadere mevkisinde devrildi. Kazada sürücü Mutlu Çetin ile otomobildeki Serap, Filiz, Tuğçe ve Batuhan Çetin yaralandı....
EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Keşan'dan Mecidiye köyü istikametine giden Mutlu Çetin idaresindeki 34 FPY 16 plakalı otomobil, Babadere mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Mutlu Çetin ile otomobildeki Serap, Filiz, Tuğçe ve Batuhan Çetin yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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