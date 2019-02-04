Keşan'da TYP başvuruları

EDİRNE (AA) - Toplum Yararına Program (TYP) projesi kapsamındaki işçi alımlarına yönelik başvurular başladı.

İŞKUR'un Türkiye genelinde uyguladığı TYP projesi kapsamında, Keşan, İpsala ve Enez bölgelerini kapsayan TYP başvuruları Keşan Kaymakamlığında yapıldı.

Adı geçen ilçelerdeki çeşitli kurumlara, 1 Mart - 27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek TYP projesi kapsamında çalıştırılacak 432 kontenjan için ilk gün çok sayıda vatandaş başvuru yaptı.





Kaynak: AA