İstanbul25 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Keşan'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Keşan'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Keşan'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada, ilçede farklı tarihlerde hırsızlık yaptığı iddiasıyla Ö.D'yi yakaladı.Gözaltına alınan şüphelinin...

Keşan'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Keşan'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada, ilçede farklı tarihlerde hırsızlık yaptığı iddiasıyla Ö.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin ifadeleri doğrultusunda K.C.K da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ö.D, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: AA

Haber KaynağıHaber Kaynağı

Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT