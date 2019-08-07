Keşan'da yılın ilk ayçiçeği 5.06 liradan satıldı

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde ayçiçeği hasadının ardından ilk ürün borsada 5.06 liradan satıldı.

Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, borsadaki salon satışı öncesinde yaptığı konuşmada, tüm çiftçilere, bol ve bereketli hasat sezonu diledi.

Verimli bir sezon beklediklerini belirten Kaymaz, "Bu yılki ürün gelişimi, yaşanan iklimsel koşullar nedeniyle şimdiye kadar son derece iyi. İnşallah üreticilerimiz doğal afetlerden en az etkilenerek ürünlerini iyi bir şekilde hasat eder. Ayçiçeği hasat sezonu ülkemize, sanayicilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

Keşan Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, borsadaki salon satışı öncesinde yaptığı konuşmada, ayçiçeği hasat sezonunun tüm çiftçiye hayırlı olmasını diledi

Konuşmaların ardından Orhaniye köyünden Hüseyin Karataş tarafından 1 ton olarak getirilen ayçiçeği 5.06 lira fiyat veren Hüseyin Beşer tarafından alındı.

Kaynak: AA