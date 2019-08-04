Keşan'daki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, özel harekat polislerinin de desteğiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 12'si, tutuklandı. Arama yapılan bir evin bahçesindeki pitbull cinsi köpek ise belediye ekiplerince barınağa götürüldü.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle ilçedeki Yenimescit Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen 21 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde, narkotik köpekleri "Zeus" ve "Ilgar" ile yapılan aramalarda ise 120,29 gram bonzai, 3,65 gram skunk, 1,54 gram kenevir tohumu, 1 ezilmiş uyuşturucu hap tozu, "şaşal" tabir edilen düzenekler, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 8 av tüfeği fişeği, 1 kurusıkı tabanca mermisi, paketlemekte kullanılan 48 kağıt ve 90 kilit poşet ele geçirildi.

Emniyette ifadelerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı, 17 kişi ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 5 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon sırasında arama yapılan bir evin bahçesinde bulunan pitbull cinsi köpek ise belediye ekiplerince barınağa götürüldü.

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DHA