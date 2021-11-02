Kesbî ne demek, TDK'ya göre Kesbî kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kesbî ne demek? Kesbî TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kesbî kelimesi. Peki kesbî ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kesbî nedir, kesbî kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KESBÎ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kesbî kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kesbî kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kesbî kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sonradan elde edinilmiş, sonradan kazanılmış

