Kese ve Köpük Masörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kese ve Köpük Masörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kese ve Köpük Masörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kese ve Köpük Masörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kese ve Köpük Masörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kese ve Köpük Masörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kese ve Köpük Masörü Maaşları

Kese ve Köpük Masörü maaşı ortalama olarak aylık 8150_TL'dir. En düşük Kese ve Köpük Masörü maaşı 6850_TL, En yüksek ise 9450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kese ve Köpük Masörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5142.21

Meslek Adı :

Kese ve Köpük Masörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Kuaförler, Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, kese ve köpük masajı uygulamalarını yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kese ve Köpük Masörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planı yapmak

b) Kişisel hazırlık ve hijyen yapmak

c) Salon hazırlığı ve hijyeni yapmak

d) Müşteriyi karşılamak ve uğurlamak e) Klasik kese teknikleri uygulamak

f) Klasik köpük teknikleri uygulamak

g) Müşteri özelliklerini belirlemek

h) Müşteri memnuniyetini artırmak

i) Müşteriyle sağlıklı iletişim kurmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Kese ve Köpük Masörü maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?