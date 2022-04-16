Keseci(Natır) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Keseci(Natır) görev tanımı nedir, Keseci(Natır) ne iş yapar, Keseci(Natır) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Keseci(Natır) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Keseci(Natır) Tanımı;

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Keseci(Natır) Maaşı Ne Kadar? 2022 Keseci(Natır) Maaşları

Keseci(Natır) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Keseci(Natır) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Keseci(Natır) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5142.26

Meslek Adı :

Keseci(Natır)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Kuaförler, Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sauna, hamam, vb. yerlerde kese, lif, sabun vb. malzemeler kullanarak kadın müşterilerin vücut temizliğini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Keseci (Natır); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kişisel hazırlık yapmak,

b) Sauna, hamam, havuz, müşteri dolapları ve kullanacağı malzemeleri(havlu, terlik, peştamal vb.)hazırlayıp düzenlemek,

c) Müşterinin sağlığı hakkında bilgi almak, kese ve yararları hakkında bilgi vermek,

d) Sıcak ve buharlı bir bölümde, müşterinin belirli bir süre bekletilerek terlemesini ve derinin yumuşamasını sağlamak,

e) Terleyen ve derisi yumuşayan müşteriye ılık su ile duş aldırmak,

f) Müşterinin vücudunu sabunlayıp yıkamak,

g) Müşterinin vücudunu keselemek,

h) Keseleme sonrası müşterinin vücudunu sabunlu lifle yıkayıp ılık suyla duş aldırmak,

i) Müşterinin kullandığı, havlu, peştamal vb. malzemeleri temizlenmesi için ilgili yere göndermek,

j) Bir sonraki müşteri için alan temizliği yapmak ve kullandığı malzemeleri dezenfekte etmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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