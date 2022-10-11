Keseneci (maden amelesi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Keseneci (maden amelesi) görev tanımı nedir, Keseneci (maden amelesi) ne iş yapar, Keseneci (maden amelesi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Keseneci (maden amelesi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Keseneci (maden amelesi) Tanımı;

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Keseneci (maden amelesi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Keseneci (maden amelesi) Maaşları

Keseneci (maden amelesi) maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Keseneci (maden amelesi) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Keseneci (maden amelesi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9311.18

Meslek Adı :

Keseneci (maden amelesi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Madencilik Ve İnşaat Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Madencilik Ve Taşocakçılığı Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Keseneci (maden amelesi); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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