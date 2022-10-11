Kesici Ön Montaj İşçisi (Trafo) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Kesici Ön Montaj İşçisi (Trafo) Tanımı;

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Kesici Ön Montaj İşçisi (Trafo) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kesici Ön Montaj İşçisi (Trafo) Maaşları

Kesici Ön Montaj İşçisi (Trafo) maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Kesici Ön Montaj İşçisi (Trafo) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kesici Ön Montaj İşçisi (Trafo) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8212.08

Meslek Adı :

Kesici Ön Montaj İşçisi (Trafo)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar Meslek Grubu :

Montajcılar Meslek Birim Grubu :

Elektrikli Ve Elektronik Ekipman Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kesici imali yapılan işletmelerde kesici mekanizmalarına açma-kapama bobinleri, mekanizma motoru, redüktör, düşük gerilim bobinleri ve diğer malzemelerin montaj ve kablaj işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kesici Ön Montaj İşçisi (Trafo), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Montajı yapılacak kesicinin tipine göre montaj için gereken malzemeleri tespit etmek,

b) Kesici alt montajında kullanılacak malzemeleri kullanıma hazırlamak,

c) Kesicinin mekanizma grubuna açma kapama bobinlerinin montajını yapmak,

d) Anti pompaj rölesini mekanizmadaki yerine takmak, röleyi mekanizmaya sabitlemek,

e) Anti pompaj rölesinin kablolarını ilgili yerlere takmak,

f) Redüktör ve mekanizma motorunun montajını yapmak,

g) Takılan kabloları plastik kelepçe ile toparlamak,

h) Mekanizmanın son kontrollerini yapmak,

i) Kesici ön kapak plastiğini takmak,

j) Ürün etiketini ön kapağın tanımlı yerine yapıştırmak,

k) Motor bobin tanıtım etiketini doldurmak, ilgili yere yapıştırmak,

l) Montajı biten kesiciyi bir sonraki istasyona göndermek,

m) Çalışma alanının temizliğini yapmak,

n) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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