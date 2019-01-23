“Keşif Yolculuğu Kış Bilim Kampı” KTO Karatay Üniversitesinde başladı

KTO Karatay Üniversitesinde düzenlenen, 6-12 yaş aralığındaki çocukların hem üniversite ortamını görmesini hem de bilgileri deneyimleyerek yerinde öğrenmesini amaçlayan "Keşif Yolculuğu Kış Bilim Kampı" başladı.

KTO Karatay Üniversitesi Karatay Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARÇEM), Konya Bilim Merkezi ile 3EN Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon iş birliğinde düzenlenen "Keşif Yolculuğu Kış Bilim Kampı", KTO Karatay Üniversitesi kampüsünde başladı. 6-12 yaş aralığındaki çocukların hem üniversite ortamını görmesini hem de bilgilerini deneyerek yerinde öğrenmesini amaçlayan derslerle minikler, birbirinden eğlenceli etkinliklerle bilim dünyasını yakından keşfediyor. İki farklı günde gerçekleşecek olan programın ilk gününde çocuklar, üniversitenin Hukuk Fakültesi bünyesinde bulunan duruşma salonunda geleceğin avukatı, hakimi, savcısı olarak önemli deneyimler elde etti. Öte yandan, bilimsel bilgilerin eğlenceli bir eğitim ortamında verilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte üniversite laboratuvarlarında Elektronik Devre Oluşturma, Odyoloji ve Kulak Testleri, Kriptoloji, Kozmetik Dünyası, Alternatif Enerjili Araçlar ve daha farklı birçok konuda derslere girerek bilim dünyasını keşfetti.

"Mesleklere dair fikir ediniyorlar"

Projenin çocukların zihinlerinde mesleklere ilişkin kavramların yerleşmesine katkı sağladığını aktaran KARÇEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hatice Yalçın, "6-12 yaş aralığında yer alan bireylerin bilişsel ve sosyal gelişimleri açısından bu etkinlikler çok değerli. Üniversite olarak bu tür çalışmaları önemsiyor ve her alanda desteklemeye çalışıyoruz. Misafirlerimizi "Keşif Yolculuğu Kış Bilim Kampı" kapsamında üniversitemizde ağırlamaktan, dersler vererek deneyler yapmaktan, oyun oynamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Çocuklara üniversitemizin kapılarını açıyor, gelecekte hangi branşta ne yapabileceklerine ilişkin hedef koymalarını desteklemiş ve mesleklere dair onlara fikirler vermiş oluyoruz. Çocuk gelişimi öğrencilerimiz de projenin bir parçası olarak mentörlük yapıyor ve psikososyal destek sağlıyorlar" diye konuştu.

Üniversitede başlayıp hafta boyunca Konya Bilim Merkezinde devam edecek olan "Keşif Yolculuğu Kış Bilim Kampı" etkinliklerinin ikincisi 28 Ocak'ta yine KTO Karatay Üniversitesinde gerçekleşecek.

Kaynak: İHA