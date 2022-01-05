"Kesikköprü'deki su öldürür" diyen Aylin Nazlıaka'yı, Melih Gökçek fena köşeye sıkıştırdı! "Konuşsana, dut mu yedin?"

Twitter hesabından yakaladığı ince detaylarla vatandaşı mütemadiyen bilgilendiren Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, yine CHP'nin açığını yakaladı. Geçmiş yıllarda Halk TV'nin ana haber programına konuk olan CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, "Kesikköprü'den verilen su, ilerde ölümle sonuçlanacak hastalıklara sebep veriyor" demiş, Kızılırmak Kesikköprü Barajı'ndan sunulan suya karşı çıkmıştı.

"MANSUR YAVAŞ, SUYUN YÜZDE 40'INI KESİKKÖPRÜ'DEN VERİYOR"

Nazlıaka'nın Kızılırmak için, "İlerde ölümle sonuçlanacak sağlık sorunlarına, daha fazla kanser vakalarına neden olacaktır. Zehirliyor" cümlelerine yer verdiği programdan bir kesit paylaşan Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Mansur Yavaş, şu anda suyun yüzde 40’ını Kesikköprü’den veriyor. Ötsene. Konuşsana. Dut mu yedin?” ifadeleriyle CHP'li ismi köşeye sıkıştırdı.