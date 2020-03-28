Giresun'un Dereli ilçesinde kesilen ağacın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay ilçenin Kümbet Yaylası'nda Orman İşletmeye kesim işi yapan işçilerin çalıştıkları sırada meydana geldi. Ormanlık alanda daha önce belirlenmiş ağaçların kesim işini yapan Hüsamettin Okur, kesilen ağacın kontrolden çıkması sonucu alında kaldı. Yanındaki arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri Okur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA