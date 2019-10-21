Kesilen tarihi çınar ağacının yerine yenisi dikildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devrilme riski taşıdığı için kesilen tarihi çınar ağacının yerine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından tekrar çınar ağacı dikildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi iş birliğinde İzmit Yürüyüş Yolu'nda bulunan asırlık çınarların röntgenleri de çekilmişti. Çekilen röntgenlerin sonucunda Fevziye Camii önünde bulunan 10 tescil numaralı çınar ağacının mekanik direncinin zayıf olduğu ve yüksek oranda çürümelerinin olduğu tespit edildi. Tedavi edilebilecek durumda olmayan çınar ağacının ileriki zamanlarda oluşabilecek can ve mal kayıplarına neden olmaması için harekete geçen Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan alınan izin ile bir çınar ağacını kesti

Kesilen ağacın yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenisi dikildi. Belediye ekipleri tarafından kesilen ağacın yeri düzeltildi. Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve vatandaşların katılımı ile tarihi çınar ağacının yerine tekrar çınar ağacı dikildi. Ağacın can suyunu veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gelecek için ağaçlara önem verdiklerini, bu amaçla Yürüyüş Yolu olarak bilinen caddede bulunan çınar ağaçlarının gelecek nesillere ulaşması için çabaladıklarını söyledi.

Kaynak: İHA