Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon) görev tanımı nedir, Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon) ne iş yapar, Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon) Tanımı;

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Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon) Maaşları

Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon) maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.15

Meslek Adı :

Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Belirlenen talimatlara göre, kesimden gelen işleri kontrol etme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesimden gelen işlerin parça adedini saymak, kumaş harasını dikkate almak, kalıpta ölçüm yapmak,

b) Kontrolü biten işleri belirlenen yerlere koymak,

c) Hatalı kesim varsa ilgili bölüme geri göndermek,

d) Üretim cetvellerini demetlere iliştirmek,

e) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

f) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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