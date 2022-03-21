Kesim Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kesim Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) görev tanımı nedir, Kesim Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) ne iş yapar, Kesim Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kesim Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kesim Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) Tanımı;

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Kesim Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kesim Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) Maaşları

Kesim Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kesim Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kesim Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.39

Meslek Adı :

Kesim Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekstil atölyelerinin kesimhane bölümlerinde kumaşı istenilen ölçü ve nitelikte kesen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kesim Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kumaşı model ve kesim listesi doğrultusunda depodan almak, b) Maliyet hesaplama çalışmaları yapmak,

c) Kumaşı kesim masasına üst üste sermek,

d) Kumaşların yapışkan özelliği olan telalarını istenilen ölçüde kesmek ,

e) Kalıpların kumaş üzerine yerleştirilmesi ile ilgili ölçütleri ve yerleştirmede dikkat edilmesi gerekli unsurları dikkate alarak kalıpları yerleştirmek,

f) Kesim masasında esman (dik bıçak) ile kumaşı kesmek,

g) Hızar bıçağı ile küçük parçaları kesmek,

h) Tela makinesinde telaları presten geçirmek,

i) Etiketleme ve eşleme yapmak,

j) Kesilen parçaları üretim bölümüne teslim etmek,

k) Kesim ve serim makinelerinin periyodik bakım ve basit onarımlarını yapmak,

l) Kesimhanede gerekli işgüvenliği tedbirlerini almak,

m) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

n) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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