Kesimci (Saraciye) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kesimci (Saraciye) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kesimci (Saraciye) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kesimci (Saraciye) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kesimci (Saraciye) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kesimci (Saraciye) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kesimci (Saraciye) Maaşları

Kesimci (Saraciye) maaşı ortalama olarak aylık 8050_TL'dir. En düşük Kesimci (Saraciye) maaşı 6750_TL, En yüksek ise 9350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kesimci (Saraciye) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7532.21

Meslek Adı :

Kesimci (Saraciye)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Saraciyede kullanılan deri ve deri dışı malzemeleri inceleme, yüzey kontrollerini yapma, malzeme ve ürün özelliğine uygun kesim aletlerini hazırlama, ıstampa yerleştirme, kesim yapma, parçaları tasnif etme, araçlama yapma, traşçı ve makineci gibi ilgili kişilere iş sevk etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kesimci (Saraciye), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kalite çalışmalarını desteklemek

b) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Saraciye modelini ve çizimini incelemek

e) Istampayı incelemek

f) Kesim araçlarını hazırlamak

g) Kesim öncesi işlemler yapmak

h) Elde deri kesimi yapmak

i) Preste kesim yapmak

j) Deride araçlama yapmak

k) Diğer kesim araçları ile kesim yapmak

l) Elde deri kesimde işaretleme yapmak

m) Kesilen saraciye parçalarını kontrol etmek

n) Deride araçlama kontrolü yapmak

o) Tasnif yapmak

p) Kesilmiş işi ve model ıstampaları teslim etmek

q) Kesim araçlarını düzenlemek

r) Kesim raporu düzenlemek

s) Mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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