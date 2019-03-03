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Kesin aday listeleri ilan ediliyor - EDİRNE

Edirne'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

Kesin aday listeleri ilan ediliyor - EDİRNE

EDİRNE (AA) - Edirne'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Edirne'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Edirne'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Edirne merkez: Koray Uymaz (Cumhur İttifakı)

Enez: Abdullah Bostancı (Cumhur İttifakı)

Havsa: Aydın Balkan (Cumhur İttifakı)

İpsala: Mehmet Kerman

İpsala: (Esetçe): Cemal Deniz (Cumhur İttifakı)

İpsala: (Yenikarpuzlu) Ufuk Atalay (Cumhur İttifakı)

Keşan: Mustafa Helvacıoğlu (Cumhur İttifakı)

Keşan: (Beyendik) Ferat Gülver (Cumhur İttifakı)

Keşan: (Yenimuhacir) Mustafa Türker (Cumhur İttifakı)

Lalapaşa: İsmail Arslan

Meriç: Nihat Yörük (Cumhur İttifakı)

Meriç: (Küplü): Salih Derin

Meriç: (Subaşı) Hasan Çatalkaya (Cumhur İttifakı)

Uzunköprü: Azbiye Ataş

Uzunköprü: (Kırcasalih): Necmettin Parazil (Cumhur İttifakı)


- Cumhuriyet Halk Partisi

Edirne merkez: Recep Gürkan (Millet İttifakı)

Enez: Özkan Günenç

Havsa: Oğuz Tekin (Millet İttifakı)

İpsala: (Esetçe) İbrahim Örs (Millet İttifakı)

İpsala: (Yenikarpuzlu) Tevfik Şahinbaş (Millet İttifakı)

Keşan: Şenol Yalı (Millet İttifakı)

Keşan: (Beğendik) Muhammet Örnek (Millet İttifakı)

Keşan: (Yenimuhacir) Recep Ordu (Millet İttifakı)

Meriç: Erol Dübek

Meriç: (Küplü) Gökmen Altay

Süloğlu: Mehmet Ormankıran (Millet İttifakı)

Uzunköprü: Özlem Becan (Millet İttifakı)

Uzunköprü: (Kırcasalih) Hüseyin Tütüncü


- Halkların Demokrasi Partisi

Edirne merkez: Menderes Erol

Keşan: Abdullah Kaya

- Milliyetçi Hareket Partisi

İpsala: İsmet Görgülü

Uzunköprü: Şahin Şengül

Lalapaşa: Aliosman Uzman

Süloğlu: İsmet Balin (Cumhur İttifakı)

Meriç: (Küplü) Ali Tükel


- İYİ Parti

Enez: Mustafa Sünnetçi

İpsala: Abdullah Naci Ünsal (Millet İttifakı)

Lalapaşa: Bülent Şahinşah (Millet İttifakı)

Meriç: Güven Çamur

Meriç: (Subaşı) Bekir Kılıç (Millet İttifakı)

Meriç: (Küplü) Raif Taşkın


- Saadet Partisi

Edirne merkez: Mansur İriş

Enez: Yasin Gündüz

Havsa: Kemal Durkaya

İpsala: Tahsin Yüzer

İpsala: (Esetçe) Faruk Yalçınkaya

İpsala: (Yenikarpuzlu) Eyyüb Semih Sevinç

Keşan: Ahmet Köseler

Keşan: (Beyendik) Zafer Yetim

Keşan: (Yenimuhacir) İhsan Bulut

Lalapaşa: Adem Adalı

Meriç: Erol Parazil

Meriç: (Küplü) Ahmet Ruhi Özen

Meriç: (Subaşı) Adem Kaner

Süloğlu: Nadir Konak

Uzunköprü: Enver Yazan

Uzunköprü: (Kırcasalih): Sinan Ersin


- Demokrat Parti

Edirne merkez: Sibel Barshan

Meriç: (Subaşı) Ersöz Zümbül

Uzunköprü: Münir Aydın


- Büyük Birlik Partisi

Edirne merkez: Arif Köroğlu


- Bağımsız Türkiye Partisi

Edirne merkez: Hamdi Sedefçi

Havsa: Cumhur Akgün

Lalapaşa: Önder Yılmaz

Uzunköprü: Tolga Gölelçin

Meriç: (Küplü) Ahmet Haydar Tarhanlı

Keşan: Talip Bora

Süloğlu: Erdem Çelik

İpsala: İbrahim Yıldız

Enez: İsmail Hakkı Mumcuoğlu


- Demokratik Sol Parti

Edirne merkez: Hayri İdil

Keşan: Yunus Emre Ergamalıoğlu


- Vatan Partisi

Edirne merkez: Cengiz Balcı


- Türkiye Komünist Partisi:

Edirne merkez: Sinan Kahraman


- Bağımsız adaylar

Süloğlu: Erol Atik

Kaynak: AA

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