Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı
DENİZLİ'de polis haklarında 20'den fazla dolandırıcılık ile suç örgütü üyesi olma suçlarından yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan...
DENİZLİ'de polis haklarında 20'den fazla dolandırıcılık ile suç örgütü üyesi olma suçlarından yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişiyi yakaladı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Bürosu ekipleri, daha önce işledikleri suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere operasyon yaptı. Operasyonda 3 kişi saklandıkları adreslerde yakalanıp, gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Abidin Ç.(39) hakkında 58 yıl, Mustafa P.(43) hakkında 39 yıl, Cafer A.(39) hakkında ise 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu bildirildi. 3 kişi hakkında ayrıca dolandırıcılık ve suç amaçlı kurulan örgüte üye olmak suçlarından 20'den fazla yakalama kararı bulunduğu kaydedildi. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuklandı.
DHA
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