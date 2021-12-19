Pekiştirmeli Zarf ne demek, TDK'ya göre Pekiştirmeli Zarf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kesişme; İyi ki Varsın Eren 1 Ocak'ta sinemalarda! Afiş yayınlandı, vizyona bomba gibi giriyor!2022 Amasya Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1009100282022 Akdeniz Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100730219Enfes isminin anlamı nedir, Enfes ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Burçe isminin anlamı nedir, Burçe ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Türkiye'de toprağı yaran dev yılan, görenlerin dudağını uçuklattı! Deprem sanıldı ancak, süzülüşü yürekleri ağza getirdi!Berşe isminin anlamı nedir, Berşe ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Rojda isminin anlamı nedir, Rojda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Parla isminin anlamı nedir, Parla ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Kesişme; İyi ki Varsın Eren 1 Ocak'ta sinemalarda! Afiş yayınlandı, vizyona bomba gibi giriyor!

Kesişme; İyi ki Varsın Eren 1 Ocak'ta sinemalarda! Afiş yayınlandı, vizyona bomba gibi giriyor!

Trabzon Maçka’da teröristlerle, kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül'e ithafen, Kesişme; İyi ki Varsın Eren sinemaseverlerle buluşuyor. Filmin afişi geçtiğimiz gün ilk kez yayınlandı.

Kesişme; İyi ki Varsın Eren 1 Ocak'ta sinemalarda! Afiş yayınlandı, vizyona bomba gibi giriyor!

 TRT ortak yapımı, “Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona giriyor. Sinemaseverlere,  Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatacak olan filmin, geçtiğimiz gün tanıtım afişi yayınlandı. Başrollerinde başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun bulunduğu filmin yapımcılığını ise Mustafa Uslu üstlenecek.

b-civ-qj7e2bz9hr1zh8ba.jpg

"İYİ Kİ VARSIN EREN"

Şehit edilmesinin ardından sosyal medya hesapları bulunan Eren Bülbül'ün, son paylaşımı yürekleri dağlamıştı. "Biri de çıkıp demiyor ki, iyi ki varsın Eren" yazısı, Türk milletinin kalbine bir hançer gibi saplanmış, milyonlarca sesin "iyi ki varsın Eren" diye haykırmasına sebep olmuştu. 

Şimdi o "iyi ki varsın Eren"ler git gide büyüyerek, dünyaya yayılıyor. "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Türkiye’de 350 sinema salonunda, yurt dışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka’da aynı anda vizyona girecek.

Kesişme; İyi ki Varsın Eren 1 Ocak'ta sinemalarda! Afiş yayınlandı, vizyona bomba gibi giriyor!

thumbs-b-c-32cb53e06ee4caa5d6f9c3fb2ae58332.jpg

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT