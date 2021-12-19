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Kesişme; İyi ki Varsın Eren vizyona bomba gibi giriş yaptı!

Trabzon Maçka’da teröristlerle, kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül'e ithafen, Kesişme; İyi ki Varsın Eren sinemaseverlerle buluşuyor. Filmin afişi geçtiğimiz ay yayınlanmıştı.

Kesişme; İyi ki Varsın Eren vizyona bomba gibi giriş yaptı!

 TRT ortak yapımı, “Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girdi. Sinemaseverlere,  Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatacak olan filmin, geçtiğimiz ay tanıtım afişi yayınlanmıştı. Başrollerinde başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun bulunduğu filmin yapımcılığını ise Mustafa Uslu üstleniyor.

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"İYİ Kİ VARSIN EREN"

Şehit edilmesinin ardından sosyal medya hesapları bulunan Eren Bülbül'ün, son paylaşımı yürekleri dağlamıştı. "Biri de çıkıp demiyor ki, iyi ki varsın Eren" yazısı, Türk milletinin kalbine bir hançer gibi saplanmış, milyonlarca sesin "iyi ki varsın Eren" diye haykırmasına sebep olmuştu. 

Şimdi o, "iyi ki varsın Eren"ler git gide büyüyerek, dünyaya yayılıyor. "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Türkiye’de 350 sinema salonunda, yurt dışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka’da aynı anda vizyona girecek.

Kesişme; İyi ki Varsın Eren 1 Ocak'ta sinemalarda! Afiş yayınlandı, vizyona bomba gibi giriyor!

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Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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