KESK, 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme öncesi taleplerini açıkladı

İZMİR'de Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), memurları ilgilendiren ve 2020-2021 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri öncesi, taleplerini açıkladı. Açıklamanın ardından oluşturulan Yürüyüş Kolu, Ankara'ya doğru yola çıktı.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyon memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği beşinci dönem toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlayacak. Görüşmeler öncesi İzmir'in Konak ilçesinde bir araya gelen KESK üyeleri, taleplerini açıkladı. KESK Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik, memurların hiçbir temel sorununun çözülemediğini ileri sürdü.

Halktan yana bir kamu hizmeti, güvenceli istihdam ve güvenli gelecek istediklerini ifade eden Mehmet Bozgeyik, şunları söyledi:

"Demokratik, adil bir çalışma yaşamı, insanca yaşamaya yetecek bir ücret ve gerçek bir toplu pazarlık hakkı istiyoruz. Biz KESK olarak, işçisinden, kamu emekçisine, emeklisinden asgari ücretlisine, küçük esnafından çiftçisine kadar emeği ile yaşam mücadelesi verenleri bir bütün olarak görüyoruz. Bunun doğal sonucu olarak da taleplerimizi kamu emekçileri ile sınırlı tutmuyor, emekçi sınıfları, dar gelirli yurttaşları esas alarak oluşturuyoruz. Biz her şeyden önce kamu hizmetlerinin dönüşüm adı altında ticarileştirileştirilmesinin yarattığı yıkıcı etkilerinin ortadan kaldırılmasını, halktan yana bir kamu hizmeti önündeki engellerin kaldırılmasını hedefliyoruz." Grup, "Sermayeye değil emekçiye bütçe', "Sermayeye köle olmayacağız" sloganları attıktan sonra Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.

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DHA