Keşke herkes böyle olsa dedirten trafik kavgası! "Gel bir çay içelim"

Gebze'de yaşayan arkadaşını görmek için motosikletiyle Kocaeli'ye gelen Orhan Köseoğlu, ilginç bir olay yaşadı. Trafikte seyir halindeyken, önündeki otomobil sürücüsü etrafına bakmadan bir anda şerit değiştirince kaza yapmaktan son anda kurtulan Köseoğlu, otomobil sürücüsüyle tartışma yaşadı. Kask kamerasına yansıyan görüntüler, izleyenlerin yüzünü gülümsetti.

TARTIŞMA DOSTLUĞA DÖNDÜ

Kazadan son anda kurtulan Orhan Köseoğlu, otomobil sürücüsünün gerginleşmesine rağmen sakinliğini koruyunca, tartışma yumuşadı. Olumlu cümleler kurarak gerginlik çıkmaması için çaba sarf eden Köseoğlu, otomobil sürücüsünü sakinleştirmeyi başardı. Bunun üzerine sürücü Köseoğlu'nu çay içmeye davet edince, tartışma dostlukla sonuçlandı.

Olayla ilgili "Ben normal nizami bir şekilde seyir halindeyken, önümdeki araç iki şeridi birden ortalayıp biraz sağda, biraz solda kafasına göre seyir halindeydi. Ben de geçmek için bir manevrada bulundum. Birden üzerime kırınca ya arabaya ya kaldırıma ikisinden birine neredeyse çarpıyordum. Son anda motoru zapt ettim ve durdum. Arkadaşımız biraz gergin yaklaştı. Ben de sürekli bu tür olayları yaşadığım için biraz daha sakin davrandım. Görmemiş olabilir diye düşündüm. Tartışmanın sonunda tatlıya bağladık. Israrla beni çaya davet etti, ben de kırmadım. Kavgadan dostluğa gibi bir şey oldu. Ben kendi öz eleştirimi de yaptım, çok yaklaşmamam gerekiyordu. Ama ben tehlikeden uzaklaşmak için o manevrayı yapmıştım. Böyle gerçekleşti. Sonra orta yolu bulunca, biraz daha tatlıya bağlanınca ‘Gel çay ısmarlayayım’ dedi. İlk etapta istemedim, teşekkür ettim. Sonrasında ısrar edince ben de gittim. O şekilde dostluğumuz başladı." açıklamalarını yapan Köseoğlu, yaşadığı ilginç durumdan dolayı memnun.

"İNSANLARIN GENELİ ÇOK GERGİN"

Günlük hayatında sık sık motosiklet kullandığını aktaran Orhan Köseoğlu, "Her olayda kavga edersem bunun önüne geçemem. Trafik, bana daha sakin olmayı öğretti. Çünkü insanların geneli çok gergin. Trafikte özellikle arabada sıkışık olanlar çok gergin. Bizim de biraz daha özgürce geçtiğimizi görünce kıskananlar da olabiliyor. Tartışmalar da oluyor ama ben herkesle tartışamam. Olaylara daha pozitif bakıyorum. Bu tarz olayların sakin neticelenebileceğine inandığım için sakin kalmaya özen gösteriyorum. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Çünkü toplumumuz çok gergin durumda."

"Hayata güzel bakmayı bilmemiz lazım. Çoğu arabada sopalar vardır. Bir kişi bu tarz olaylarda alttan aldığı zaman o sopalar oradan çıkmaz. Bu olayda güzel konuşan taraf ben oldum. Belki bir sonrakinde bu arkadaşımız bu olayları yaşadığı için daha sakin yaklaşacak. Bu şekilde yayılabileceğine inanıyorum. Kameram sürekli kayıtta. Hem güvenlik amaçlı başıma gelebilecek bir problemi kanıtlayabilmek adına hem de sosyal medya hesabım için. Sosyal medyada başımdan geçen trafikteki güzel olayları paylaşıyorum ve insanlara da örnek olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne kadar sakin olabilirsek veya ne kadar güler yüzlü olursak, günümüzün o kadar güzel geçeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.