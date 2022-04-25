Kesme Çiçek Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kesme Çiçek Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Kesme Çiçek Yetiştiricisi ne iş yapar, Kesme Çiçek Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kesme Çiçek Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kesme Çiçek Yetiştiricisi Tanımı;

__

Kesme Çiçek Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kesme Çiçek Yetiştiricisi Maaşları

Kesme Çiçek Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kesme Çiçek Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kesme Çiçek Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.19

Meslek Adı :

Kesme Çiçek Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kesme çiçek yetiştiricisi; ziraat mühendisiyle birlikte iş organizasyonu yapan,tohum, çelik, aşı, soğanla fide üreten, dikim yerini hazırlayarak dikim yapan, kültürel bakım işlemlerini gerçekleştirerek ürünü pazara hazırlama bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kesme Çiçek Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Tohumdan fide üretimi yapmak,

c) Çelikle fide üretimi yapmak,

d) Aşılı fidan üretimi yapmak,

e) Yavru soğandan ana soğan üretimi yapmak,

f) Dikim hazırlığı yapmak,

g) Dikim yapmak,

h) Bitkilerin kültürel bakımını yapmak,

i) Hasat yapmak,

j) Alet- ekipmana bakım yapmak,

k) Mesleki eğitime ilişkin faaliyetleri yürütmek,

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?