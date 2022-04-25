Kesme Yeşillik Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kesme Yeşillik Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Kesme Yeşillik Yetiştiricisi ne iş yapar, Kesme Yeşillik Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kesme Yeşillik Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kesme Yeşillik Yetiştiricisi Tanımı;

__

Kesme Yeşillik Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kesme Yeşillik Yetiştiricisi Maaşları

Kesme Yeşillik Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kesme Yeşillik Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kesme Yeşillik Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.50

Meslek Adı :

Kesme Yeşillik Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Arazide üretime hazırlık yapan, üretim tekniklerini kullanarak tekniğine uygun olarak kesme yeşillik yetiştirip, bitkilerin bakım ve kültürel işlemlerini yürüten, yeşillikleri hasat ederek hasat sonrası işlemleri gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kesme Yeşillik Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arazide üretim için hazırlık yapmak ,

b) Sera içi üretim ortamlarını tesis etmek ,

c) Generatif üretim yapmak ,

d) Vegetatif üretim yapmak,

e) Kesme yeşillik yetiştirmek ,

f) Süs bitkileri hastalıkları ile mücadele etmek,

g) Genel zararlılar ile mücadele etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?