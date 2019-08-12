Kesmek istediği boğanın ayak darbesiyle yaralandı

MALATYA'da kasap Ahmet İpekçi (29), kesmek istediği yaklaşık 600 kiloluk boğanın ayak darbesiyle yaralandı. İpekçi hastaneye kaldırılırken, olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi'nde kurban kesim alanına getirilen yaklaşık 600 kiloluk boğanın bir ayağı iş makinesine bağlanarak kesim için havaya kaldırıldı. Ahmet İpekçi, başı yerde olan boğayı kesmek için elindeki bıçakla hamle yaptı. ancak bu sırada çırpınan hayvanın boşta olan ayağı, İpekçi'ye isabet etti. Yaralanan İpekçi, çağırılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İpekçi'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay anı ise o sırada kesimi görüntülemek isteyen bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

FOTOĞRAFLI

DHA