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Keşmir'de 5,1 şiddetinde deprem!

Hindistan ve Pakistan arasındaki tartışmalı bölge Keşmir'de 5.1 şiddetinde deprem meydana geldiği açıklandı.

Keşmir'de 5,1 şiddetinde deprem! 115

Hindistan ve Pakistan arasındaki tartışmalı bölge Keşmir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu.