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  3. Keşmir’de el bombalı saldırıda 3 Hint güvenlik görevlisi yaralandı

Keşmir’de el bombalı saldırıda 3 Hint güvenlik görevlisi yaralandı

Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'in kuzey bölgesinde el bombalı saldırı sonucu 3 Hint güvenlik görevlisi yaralandı.

Keşmir’de el bombalı saldırıda 3 Hint güvenlik görevlisi yaralandı

Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'in kuzey bölgesinde el bombalı saldırı sonucu 3 Hint güvenlik görevlisi yaralandı.

Hindistan televizyon kanalı NDTV'de yer alan haberde, Sopore kentinde el bombalı bir saldırı gerçekleştirildiği ve saldırı sonucu 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca saldırı sonrası polis kordonu ile çevrilen bölgede, güvenlik görevlilerinin operasyon başlattığı bilgisi de haberde yer aldı.

DHA

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