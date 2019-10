KESOB Başkanı Övüç, "Cumhuriyet, eşsiz bir destandır"

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

KESOB Başkanı Ahmet Övüç, "29 Ekim 1923 günü temelleri atılan, istiklal ve özgürlüğümüzün sembolü Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıldönümünü milletçe kutlamanın sevinci içerisindeyiz" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zafer ve ülkemizde yaşayan her bir ferdin üstün mücadelesi ve azimli duruşuyla elde edilmiş eşsiz bir destandır. O gün milletimizin ortaya koyduğu birlik, azim ve kararlılık bugün de ülkemizin güçlü bir devlet olarak dünya milletleri arasında her geçen gün yükselmesinin en önemli kaynağıdır.

Dün olduğu gibi bugün de iyi ve kötü günde bir arada olan milletimiz aştığı tüm zorluklarla ve karşısına çıkan engellerle yaptığı mücadelesiyle, atalarından aldığı mirası yeni nesillere bırakarak, yarınlara emin ve kararlı adımlarla yürümeye devam edecektir. Daha güçlü ve lider bir Türkiye, hepimizin vereceği ortak çaba ve özveri ile mümkün olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, halkımızın ve esnaf sanatkarlarımızın Cumhuriyet Bayramını yürekten kutlarım."

Kaynak: İHA