KESOB Başkanı Övüç’ten 24 Kasım Mesajı

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, "Öğretmenler, tarih boyunca ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olmuşlardır" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Sevgi, şefkat ve fedakarlık mesleği olan öğretmenlik, ülkemizin muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkması ve uluslararası camiada saygın bir ülke haline gelmesi için şüphesiz en önemli meslek gruplarının başında gelmektedir. Ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine yükselmesi için öğretmenlerimiz, bin bir zorluk ve fedakârlık içerisinde ülkemizin dört bir köşesinde kalkınmanın, ilerlemenin, bilimin ve medeniyetin ışığını yaymaya gayret etmektedirler. Öğretmenlerimizin en büyük gayesi, çağdaş bilgilerle donatılmış, ilkeli ve erdem sahibi bir nesil yetiştirmektir. Araştıran, sorgulayan, üreten bir gençlikle, ülkenin geleceği daha da aydınlık olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle en zor şartlarda bile ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, fedakârlıkların en büyüğünü gösteren ve geleceğimizin mimarı olan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, saygılar sunuyorum."

Kaynak: İHA