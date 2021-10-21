Kesp ne demek, TDK'ya göre Kesp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kesp ne demek? Kesp TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kesp kelimesi. Peki kesp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kesp nedir, kesp kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KESP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kesp kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kesp kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kesp kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kazanma



KESP KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kesbetmek

