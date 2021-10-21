Rusya'da korkutan tablo! Günlük koronavirüs vaka ve can kaybı sayısı rekor tazelediRehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıKesp ne demek, TDK'ya göre Kesp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Süper Loto sonuçları 21 Ekim 2021 Perşembe | 21.10.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı Renan isminin anlamı nedir, Renan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?21 Ekim 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | 24 saat bugünkü korona tablosu| Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Kemandar isminin anlamı nedir, Kemandar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Rehber isminin anlamı nedir, Rehber ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ahter isminin anlamı nedir, Ahter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İhsan isminin anlamı nedir, İhsan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Kesp ne demek, TDK'ya göre Kesp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kesp ne demek, TDK'ya göre Kesp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kesp kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kesp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kesp nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kesp kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kesp ne demek, TDK'ya göre Kesp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kesp ne demek? Kesp TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kesp kelimesi. Peki kesp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kesp nedir, kesp kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KESP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kesp kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kesp kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kesp kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kazanma

KESP KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kesbetmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT