Kestane Kargası ne demek, TDK'ya göre Kestane Kargası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kestane kargası ne demek? Kestane kargası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kestane kargası kelimesi. Peki kestane kargası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kestane kargası nedir, kestane kargası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KESTANE KARGASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kestane kargası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kestane kargası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alakarga

