Kestane nasıl pişirilir? Nasıl çizilir? Kestane fırında nasıl yapılır?

Hem sağlık açısından oldukça faydası olan hem de içerisinde zengin besin değerleri barındıran kestane hepimizin kış aylarında tüketmekten en çok keyif aldığımız yemiştir.

KESTANE NASIL PİŞİRİLİR?

Yüksek miktarda selenyum ve B1, B2, E vitaminleri içeren kestane, kanser riskini azaltması, mide hastalıklarını hafifletmesi ve beyin hücrelerini tazelemesi ile de önemli bir besin kaynağı olduğunu göstermektedir. Özellikle de çocukların gelişiminde başrol oynayan kestane en güzel nasıl pişirilir?

KESTANE NASIL ÇİZİLİR?

Kestane, sert ve havayı içine almayan bir kabuğa sahiptir. İyi pişmesi veya havaya patlayarak birtakım kazalara sebebiyet vermemesi adına doğru şekilde çizilmesi gerekir.

İşte, doğru şekilde kestane çizimi...

- Derin bir kaba soğuk su koyunuz.

- Kestaneleri kabın içine boşaltınız.

- Kestaneleri su dolu kabın içine koyduktan sonra karıştırınız.

- Kestanelerin çürümüş olanlardan ayırmak için 2 veya 3 dakika kadar suyun içinde bekletiniz.

- Çürümüş kestaneler su yüzüne çıkacağından su yüzünde olanları ayırıp çöpe atınız.

- Küçük keskin bir bıçak yardımı ile boydan boya kesikler açınız.

- Kestanenin iyi pişmesini istiyorsanız kesiğin az olmamasına dikkat ediniz.

- Kestaneyi çok kesmeniz ise kestanenin dağılıp patlamasına neden olabilir.

- Kazaların önüne geçmek için kesilmemiş kestaneyi pişirmeye çalışmayınız.

- Kestaneleri yumuşayıp üzeri hafif yanık oluncaya kadar tavada pişiriniz.



FIRINDA KESTANE NASIL YAPILIR?

Öncelikle keskin bir bıçak yardımı ile üzerine çizik atın. (Sadece kabuğunu kesmeye çalışın)

Ardından kestiğiniz kestaneleri yıkayın ve içi su dolu bir kabın içerisinde bekletin. bu şekilde kestanenin kabuğu yumuşayacak ve kestaneden daha kolay ayrılacaktır.

Beklettiğiniz kestanelerin suyunu süzün ve fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kabukları açılıp renkleri değişene kadar kızartın.

Fırından çıkarttığınız kestaneleri servis edebilirsiniz.

TAVADA KESTANE NASIL YAPILIR? NASIL KAVRULUR?

Kestaneler yıkanıp kurulanır.

Ardında enine doğru hafif bir çizik atılır.

Teflon tava orta ateşte ısıtılır.

Kesilen kestaneler üst üste gelmeyecek şekilde tavaya yerleştirilir.

Pişmekte olan kestanelere yarım çay bardağı suyu eliniz ile serpiştirin. (suyu bardak ile direk kestanelerin üzerine dökmeyin.)

Kapağını kapalı tutun ve ara ara karıştırın.

Yaklaşık 20 dakika da pişecektir. Tadına bakarak piştiğini kontrol edebilirsiniz.

KÖZDE KESTANE NASIL PİŞİRİLİR?

Öncelikle kestaneye hafif bir çizik atınız.

Ardından iyice yıkayın ve su dolu bir kabın içerisinde 2 saat bekletin.

Sudan çıkarılan kestaneleri kurulayın ve yüksek ısılı ateşin üzerinde köz tavanızda kestaneleri pişirin.

HAŞLAMA KESTANE NASIL YAPILIR?

Kestaneleri teker teker bir bez yardımı ile silin. Bu aşamada kestanelere çizik atılmayacaktır. Su da yıkamak içerisine su kaçmasına sebep olabilir bu da kabukları soyma işlemini zorlaştırır.

Ayrı bir tencereye su koyun ve kaynamaya bırakın.

Su kaynadığı sırada kestaneleri 5'er 5'er gruplar halinde suyun içerisine atın. Bunu yapmamızda ki sebep kaynayan suyun sıcaklığını kaybetmemesidir.

2-3 dakika pişirmek yeterli olacaktır.

Piştikten sonra kestaneleri soğuk suya koyup kabuklarını soyabilirsiniz.

KAĞITTA KESTANE TARİFİ NEDİR?

Kestaneleri iyice yıkayıp kurulayın.

Üzerine artı şeklinde hafif bir çizik atın.

Yağlı kağıdın içerisinde kestiğiniz kestaneleri koyup iyice paketleyin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırına yerleştirin.

25-30 dakika kadar közleyerek pişirin.

KESTANE KABUĞU İLE SAÇ BOYAMA

Kestane, lif içeriği sayesinde oldukça sağlıklı bir besindir. Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan kestanenin kabuğunun da insan sağlığına pek çok faydası vardır. Kestane kabuğunu haşlayıp, suyunu içerek faydalarından yararlanabilirsiniz. Ayrıca kestane kabuğu ile saç boyamak da mümkün. İşte ayrıntılar...

KESTANE KABUĞUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Kansızlığa iyi gelir, kan dolaşımını hızlandırır ve varis oluşumunu engeller.

Beyinsel ve fiziksel yorgunluğa iyi gelir.

Kestane kabuğunun 100 gramında yeteri kadar C vitamini vardır, bağışıklığı güçlendirir.

Kestane kabuğunun suyunun ateş düşürücü özelliği vardır.

İştahsız çocuklar için, kestane kabuğu püre haline getirilip, bal ekleyerek yedirilebilir.

Kestane kabuğu cinsel gücü arttırır.

Hastaların iyileşmelerini hızlandırır.

Kandaki kolesterol oranını düşürür.

Kestane kabuğu saç sağlığı için de oldukça etkili bir yöntemdir.

Saçların daha canlı olmasını isterseniz, yaklaşık 100 gram kestane kabuğunu suda kaynatın. Süzüp, ılık hale getirilen kestane kabuğu suyu ile saçlarınızı yıkayın. Bir saat bekledikten sonra saçlarınızı durulayın. Kestane kabuğu suyu saçlarımızın daha canlı görünmesi sağlamanın yan sıra hoş bir kızıl yansıması elde etmenizi sağlar.

KESTANENİN YEŞİL KABUĞU İLE SAÇ BOYAMA

Saçlarınızı kestane rengine boyamak için evde doğal saç boyası yapabilirsiniz.

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı toz şap

1 yemek kaşığı cevizin taze yeşil kabuğu

4 yemek kaşığı su

Tüm malzemeleri kısık ateşte 15 dakika kaynatın. Karışım ılıdıktan sonra süzün ve saç boyası fırçası yardımıyla saçınıza uygulayın. 40 dakika beklettikten sonra yıkayın.