Kestane toplayacaktı! 25 metreden aşağı düştü

Düzce'de 53 yaşındaki bir adam kestane topladığı sırada dengesini kaybedince 850 metrelik uçurumda 25 metre aşağı yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri adamı düştüğü yerden çıkartırken 112 ekipleri ise ambulansla adamı hastaneye kaldırdı. Adamın tedavisi sürüyor.