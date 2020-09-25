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  3. Kestane toplayacaktı! 25 metreden aşağı düştü

Kestane toplayacaktı! 25 metreden aşağı düştü

Düzce'de 53 yaşındaki bir adam kestane topladığı sırada dengesini kaybedince 850 metrelik uçurumda 25 metre aşağı yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri adamı düştüğü yerden çıkartırken 112 ekipleri ise ambulansla adamı hastaneye kaldırdı. Adamın tedavisi sürüyor.

Düzce’nin Kavakbıçkı köyünde yaşanan olayda kestane toplamak isteyen 53 yaşındaki Turan Atmaca isimli bir kişi anlık olarak dengesini kaybedip 25 metre aşağı yuvarlandı. Olayın ardından ihbar üzerine gelen ekipler tarafından çıkartılan adamın kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

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25 Eylül 2020 Cuma 17:06
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