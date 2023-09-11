Kestel 9.Balkan Panayırı’nda geri sayım başladı

Kestel Belediyesi ve BAL-GÖÇ işbirliğiyle bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan Balkan Panayırında, sürpriz sanatçılar Kestelliler ile buluşuyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kestel 9.Balkan Panayırı’nda geri sayım başladı

Kestel Belediyesi ve BAL-GÖÇ işbirliğiyle bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan Balkan Panayırında, sürpriz sanatçılar Kestelliler ile buluşuyor.

15-16-17 Eylül tarihleri arasında Kestel Yeni Mahalle İlçe Stadyumunda gerçekleşecek olan olan Kestel Belediyesi 9.Geleneksel Balkan Panayırında Mehmet Erdem, Esil Duran, Cüneyt Şentürk, Nedji Zakirov, Rumeli Emre Ömer, Grup Ezgi, Tunaboylular Derneği, Balgöç Halk Oyunları, Bal-Göç Genel Merkez Korusu ve Halk Dansları, İnegöl Bal-Göç Halk Oyunları, Orhangazi Bal-Göç Halk Oyunları ve DJ Tahsin sahne alacak. Yemek stantları ve oyun alanlarının da yer alacağı panayır, ücretsiz ve halka açık olacak. Öte yandan her gün çocuklar için çeşitli gösteriler sahnelenecek.

Panayıra ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Bu yıl dokuzuncusunu düzenleyeceğimiz Balkan Panayırında farklı bir konsept, farklı bir eğlence ile Kestelli hemşehrilerimizin, Balkan göçmeni hemşehrilerimizin karşısına çıkacağız. Hem Türkiye'deki sanatçılarımız hem Bulgaristan'dan misafir sanatçılarımız hem de yöresel koro ve halk oyunları ekiplerimizle çok geniş bir panayır gerçekleştireceğiz. Balkan ve Türk mutfağının lezzetlerine, Balkan ve Türk müziğinin ezgilerine bu etkinlikte doyacağız. Tüm Kestellileri, Bursalıları unutulmaz bir eğlence yaşamaları için panayırımıza bekliyoruz" dedi.

Kestel 9.Balkan Panayırı’nda geri sayım başladı

Kestel 9.Balkan Panayırı’nda geri sayım başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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