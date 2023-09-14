Kestel Belediyesi Kozluören Hobi Bahçesi’nde sona gelindi

Kestel Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve 8 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Kozluören Hobi Bahçesi'nde sona gelindi.

İhlas Haber Ajansı
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Kestel Belediyesi Kozluören Hobi Bahçesi’nde sona gelindi

Kestel Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve 8 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Kozluören Hobi Bahçesi'nde sona gelindi.

Kestel Belediyesi tarafından Kozluören Mahallesi'nde 8 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan hobi bahçesinin çalışmalarında sona gelindi. 75 metrekare tarım alanı, 5 metrekare ahşap kulübesi bulunan 68 hobi bahçesi, önümüzdeki günlerde alınacak olan müracaatların ardından noter huzurunda yapılacak olan kura çekimiyle kiracılara sunulacak.

Tarım yapmayan kiracıların sözleşmesi sona erecek, konaklama yasak olacak

Vatandaşların tarım yapabilmesi ve güzel vakit geçirebilmeleri adına hazırlanacak olan hobi bahçeleri 3 yıllık sözleşme ile aylık bin 500 lira artı KDV fiyatıyla kiralanacak. Hobi bahçesini kiralayan ve içerisinde tarım yapmadığı tespit edilen kiraların ise sözleşmesi sona erecek. Ayrıca vatandaşların tarım dışındaki hiçbir faaliyetine bu hobi bahçelerinde müsaade edilmeyecek olup, konaklama özelliği ve gece aydınlatması bulunmayacak. Başvuru yapacak kişilerin ise Kestel sınırları içerisinde ikamet etmesi ve 25 yaşını doldurmuş olması gerekecek.

"Hobi bahçesi adı altında yeni yerleşim yeri kurmaya çalışanlara geçit yok"

Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Kestel Belediyesi olarak çalışmalarını sürdürdüğümüz Kozluören Hobi Bahçesi projemizde son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bu alanlarda vatandaşlarımız tarım ürünleri üretecekler. 75 metrekarelik bahçelerinde hafta sonları veya hafta içi hobilerini gerçekleştirerek, şehrin gürültüsünden uzak bir ortam sağlamaya çalıştık. Kısa bir süre sonra vatandaşlarımız için müracaatları toplayıp, noter huzurunda kura çekimi yapacağız. Bu projemiz hem belediyemize gelir sağlayacak, hem de vatandaşlarımızın yeşilin ve doğanın içerisinde tarım yapmalarını teşvik edecek. Biz Kestel Belediyesi olarak kaçak yapılaşmaya asla geçit vermiyor, hobi bahçesi adı altından yeni yerleşim yerleri kurmaya çalışanlara asla müsaade etmiyoruz. Tamamen belediyemizin kontrolüne olacak olan bu hobi bahçesinde yalnızca tarım yapılabilecek ve tarım yapmayan, dikmeyen, diktiği ürünleri toplamayan kişilerin sözleşmeleri iptal edilecek. Konaklamaya veya tarım dışındaki hiçbir faaliyete izin verilmeyecek" dedi.

Kestel Belediyesi Kozluören Hobi Bahçesi’nde sona gelindi

Kestel Belediyesi Kozluören Hobi Bahçesi’nde sona gelindi

Kestel Belediyesi Kozluören Hobi Bahçesi’nde sona gelindi

Kestel Belediyesi Kozluören Hobi Bahçesi’nde sona gelindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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