Kestel Belediyesinden coşkulu sünnet şöleni

Kestel Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleni ile 72 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

İhlas Haber Ajansı
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Kestel Belediyesinden coşkulu sünnet şöleni

Kestel Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleni ile 72 çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Şölen renkli görüntülere sahne olurken, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Emel Gözükara Durmaz, süslenen klasik otomobil ile konvoya katıldı.

Kestel Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleninde bu yıl 72 çocuk erkekliğe ilk adımı atmanın heyecanını yaşadı. Şölen, Vani Mehmet Mahallesi'nde konvoy ve kortejle başladı. Mehter takımı eşliğinde oluşturulan kortejin başında ise, süslenen klasik otomobilin içerisinde Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Emel Gözükara Durmaz ve AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir yer aldı. Süslenen belediye araçlarına oturan sünnet çocukları, şehir turu yaparak vatandaşları selamladı. Kortejin sona ermesiyle etkinlikler Meydan Kestel'de devam etti. Buradaki etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Mersin, Belediye Meclis Üyeleri, Kestel Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Akın, sünnet çocukları ve aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şölende çocuklara dondurma, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı yapıldı. Animasyon, Karagöz-Hacivat ve illüzyon gösterisinin de gerçekleştiği şölende son olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi Roman Orkestrası sahneye çıkarak, hareketli parçalarla vatandaşları eğlendirdi.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, yaptığı konuşmasında "Kestel Belediyesi olarak çocuklarımızın bu önemli gününde onlarla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Geleneksel hale getirdiğimiz şölenimizde bu yıl 72 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Şu anda 72 çocuğumuz ve aileleriyle birlikte eğlencemizi gerçekleştiriyoruz. Kortejiyle, animasyonuyla, mehter takımıyla dolu dolu bir programla çocuklarımızın yanındayız. Ekmeğimizi, neşemizi, eğlencemizi paylaşıyoruz. Hem çocuklarımıza hem ailelerimize hayırlı olsun inşallah" diye konuştu.

Kestel Belediyesinden coşkulu sünnet şöleni

Kestel Belediyesinden coşkulu sünnet şöleni

Kestel Belediyesinden coşkulu sünnet şöleni

Kestel Belediyesinden coşkulu sünnet şöleni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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