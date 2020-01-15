Kestel, Mahmutlar ve Kargıcak’a 18 durak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da Kestel ve Mahmutlar'a 10 yeni kapalı durak daha ilave etti. Geçtiğimiz hafta konulan 8 durakla birlikte güzergahta yeni durak sayısı 18'e yükseldi. Duraklar Alanyalıları yazın sıcaktan kışın soğuktan koruyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu taşıma araçlarını beklerken daha rahat etmeleri için Alanya toplu ulaşımının ana hatlarından olan D-400 Karayolu Kargıcak Mahmutlar arasındaki bölüme 8 durak monte etmişti. 6 Ocak'ta Kargıcak ve Mahmutlar Halk Otobüsleri'nin Alanya ile birleşmesinin ardından ihtiyaç duyulan noktalara yeni durak ilavesi yapıldı.

D-400 Karayolu'nun Kestel ile Mahmutlar arasındaki bölümü ve Mahmutlar Atatürk Caddesi üzerine toplam 10 yeni durak monte edildi. Durak montajları kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu. Böylece Kargıcak-Mahmutlar ve Kestel güzergahına ilave edilen kapalı durak sayısı 18 oldu. Özellikle yaz aylarında Alanyalıların yanı sıra turistlerin de yoğun olarak kullandığı halk otobüsleri, belirlenen duraklardan yolcularını alacak.

Kaynak: İHA