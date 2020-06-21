Bursa'da, aşırı sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Kestel ilçesinde sağanak ve dolu yağışı sebebiyle bazı dereler taştı. Narlıdere ve Dudaklı Mahalleleri'nde ise, taşkınlar araç ve tarım aletlerini sürükledi. Tarım arazileri su altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yollar da su altında kaldı.

Sağanak yağmurun etkisiyle, Dudaklı Mahallesi'nin dağlık kesimlerindeki 4 katlı bir evin birinci katında oturan aile, eve su dolmaya başlayınca dışarı çıktı. Bu sırada sele kapılan bir çifti köy meydanında mahalle sakinleri suyun içerisinden kurtardı. Evin içinde kalan ve bedensel engelli olduğu öğrenilen ailenin kız çocukları ise öldü.

5 KİŞİNİN KAYBOLDUĞU İHBARI ÜZERİNE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kayacık Mahallesi'nde 5 kişinin de sel sularına kapılarak dere yatağına sürüklendiği öğrenildi. Bursa İtfaiyesi, AFAD, UMKE, ANDA ve NAK ekipleri tarafından kayıp kişileri bulmak için detaylı şekilde arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin Kayacık Mahallesi ile Narlıdere Mahallesi arasındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

BURSA VALİLİĞİ AÇIKLADI: ÖLENLERİN SAYISI 2 OLDU

Bursa Valiliğinden, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ikiye yükseldiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "(Kestel ilçesinde meydana gelen sel) Arama ve kurtarma faaliyetleri toplam 257 personel ile yoğun bir şekilde sürdürülmektedir." denildi.