Kestiği ağaçla birlikte yere düşen kişi ağır yaralandı

Zonguldak'ta MHP Merkez İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy'un kardeşi kestiği ağaçla birlikte yere düşerek kafasından ağır şekilde yaralandı.

Olay, Dilaver Mahallesi Sınır Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, elektrik teknisyeni Murat Kıransoy evlerinin önünde bulunan ağaçları kestiği esnada Kıransoy'un kestiği ağaçla birlikte yere düşerek ağır yaralandı. Kafasının üzerine düşen ağaçla yaralanan Murat Kıransoy, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Murat Kıransoy, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan Kıransoy'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA