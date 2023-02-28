Keston Julien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keston Julien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keston Julien adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keston Julien Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keston Julien 26 Ekim 1998 tarihinde Port of Spain şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Trinidad ve Tobago uyrukludur.Gerçek adı da Keston Anthony Julien şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keston Julien Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Mix B.V. yapmaktadır. Keston Julien, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 17 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Keston Julien'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Keston Julien Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juss_julien/

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Keston Julien Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keston Julien isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Keston Julien Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keston Julien futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında SJ Jabloteh

10 Şubat 2017 yılında AS Trencin

17 Ağustos 2020 yılında FC Sheriff

Keston Julien Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keston Julien şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Keston Julien Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Trinidad ve Tobago takımında 19 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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