Kesut'ta Telekom'a ait kablo çalan hırsız jandarma tarafından suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamada bir araç takibe alındı. Jandarma ekipleri 33 plakalı aracı Eyüpbükü'nde metruk bir evin yakında budu. Yapılan araç kontrolünde H.P. tarafından çalınan 250 metre kablo ele geçirildi. Jandarma ekipleri çalınan kablonun yakıldığını tespit etti. Adli makamların talimatıyla H.P. gözaltına alınırken, 33 plakalı araç trafikten men edilerek, yed-iemin parkına teslim edildi.