Ket ne demek, TDK'ya göre Ket kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ket ne demek? Ket TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ket kelimesi. Peki ket ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ket nedir, ket kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ket kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ket kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre ket kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Engel



KET KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ket vurmak

