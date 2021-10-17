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Ketçap ne demek, TDK'ya göre Ketçap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ketçap kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ketçap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ketçap nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ketçap kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ketçap ne demek, TDK'ya göre Ketçap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ketçap ne demek? Ketçap TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ketçap kelimesi. Peki ketçap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ketçap nedir, ketçap kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KETÇAP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ketçap kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Ketçap kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre ketçap kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Temel maddesi baharat katılmış domates olan İngiliz sosu

KETÇAP CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mayoneze bir itirazı yoktu ama ketçaptan nefret ederdi Celâl.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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