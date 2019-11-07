Ketojenik diyette zeka geriliği riski

Diyetisyen Hatice Kübra Bayer, ketojenik diyetin, yüksek yağlı beslenme, yetersiz posa alımı nedeniyle kalp damar hastalıkları açısından oldukça riskli olduğunu söyleyerek, "Ayrıca düşük karbonhidrat içeriğinden bilişsel fonksiyonlarda yavaşlama ve zeka geriliğine yol açabilir "dedi.

Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi'nden Diyetisyen Hatice Kübra Bayer, son dönemlerde popüler hale gelen ketojenik diyetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Karbonhidrat içeriği düşük, protein içeriği orta ve yağ içeriği ise oldukça yüksek olan diyetlerin ketojenik olarak tanımlandığını belirten Bayer, ketojenik diyet listelerinin; yağ, karbonhidrat ve protein içeriği oranına göre değişkenlik gösterdiğini ifade etti.

Diyet içeriğinde belirlenen proteinin yumurta, balık, kırmızı veya beyaz et gibi temel kaynaklardan karşılandığını aktaran Bayer, "Unlu mamuller, ekmek ve tahıl gibi temel karbonhidrat kaynakları kesinlikle kullanılmaz. Sebzeler, yağlı tohumlar ve yoğurt gibi süt ürünleri kısıtlı miktarda kullanılabilir. Yağ kaynakları olarak temelde zeytinyağı, tereyağı, mayonez, fındık, fıstık, badem, ceviz gibi yağlı tohumlar ve ayrıca krema, kaymak tüm öğünlerde sıkça verilir" diye konuştu.

EPİLEPSİ VE PARKİNSONA KARŞI UYGULANIYOR

Ketojenik diyetin diğerlerinden farkına ilişkin Hatice Kübra Bayer, "Normal sağlıklı beslenme programlarında sınırlı miktarda tüketilmesi istenen pek çok besin türü, bu diyetlerde temel enerji kaynağı olarak tercih edilir. Özellikle karbonhidratlar konusunda oldukça katı olan bu beslenme tarzında ekmek de dahil tüm unlu ürünler ve tahıllar yasaktır. Ana ve ara öğünlerde de olmak üzere diyetin büyük bir kısmı yağ kaynaklarından oluşur" açıklamasında bulundu.

Ketojenik diyetin çoğunlukla epilepsi hastalarında nöbetlerin azaltılması amacıyla kullanıldığına dikkati çeken Bayer "Buna ek olarak bazı metabolizma hastalıkları, Parkinson, Alzheimer, beyin ve sinir sistemi hastalıkları, otizm gibi çeşitli hastalıkların tedavi sürecinde de uygulanabilir. Son dönemlerde zayıflama amacıyla da kullanılıyor" bilgisini verdi.

KALP HASTALIKLARINI TETİKLEYEBİLİR

Uygulaması oldukça zor olan ketojenik diyetin risklerini sıralayan Bayer, "Ketojenik diyet, uygulaması ve sürdürülebilirliği oldukça zor ve vücutta neden olabileceği olası zararlar nedeniyle uzun süre devam ettirilmesi mümkün değil. Yüksek yağlı beslenme, yetersiz posa alımı, kolesterol ve diğer kan lipitlerindeki artış nedeniyle kalp ve damar hastalıkları açısından oldukça büyük risk oluşturur. Ayrıca ketojenik diyet uygulayan bireylerde; düşük karbonhidrat içeriğinden dolayı bilişsel fonksiyonlarda yavaşlama ve zeka geriliği gözlenebilir. Ketojenik diyet; her bireyin uygulaması mümkün olmayan, ancak belirli tıbbi analizler ve tetkikler yapıldıktan sonra doktor veya diyetisyen kontrolünde yapılması gereken bir beslenme programıdır" dedi.

Kaynak: DHA