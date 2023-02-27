Keun Ho Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keun Ho Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Keun Ho Lee kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Keun Ho Lee ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Keun Ho Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keun Ho Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Keun Ho Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keun Ho Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keun Ho Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keun Ho Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keun Ho Lee 11 Nisan 1985 tarihinde Incheon şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이근호 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keun Ho Lee Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quad One Sports yapmaktadır. Keun Ho Lee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Keun Ho Lee'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Keun Ho Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mungkeunho11/

Keun Ho Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keun Ho Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Keun Ho Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keun Ho Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Incheon Utd.

1 Ocak 2007 yılında Daegu FC

1 Aralık 2008 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2009 yılında Júbilo Iwata

1 Temmuz 2010 yılında Gamba Osaka

1 Ocak 2012 yılında Ulsan Hyundai

1 Ocak 2013 yılında Sangju Sangmu

14 Eylül 2014 yılında Ulsan Hyundai

17 Eylül 2014 yılında El-Jaish

26 Temmuz 2015 yılında Jeonbuk Hyundai

31 Aralık 2015 yılında El-Jaish

25 Mart 2016 yılında Jeju United

1 Ocak 2017 yılında Gangwon FC

2 Temmuz 2018 yılında Ulsan Hyundai

19 Ocak 2021 yılında Daegu FC

31 Aralık 2021 yılında Ulsan Hyundai

10 Ocak 2022 yılında Daegu FC

Keun Ho Lee kimdir

Keun Ho Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keun Ho Lee şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bupyeongdong Middle School (부평동중학교, 1998-2000),
Incheon Bupyeong High School (부평고등학교, 2001-2003)

Keun Ho Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 11 numaralı formasıyla 29 Haziran 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 84 maçta 19 gol atmıştır.

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Keun Ho Lee nereli

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