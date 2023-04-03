Keven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Keven kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Keven ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.