Keven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keven adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Keven Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Keven 15 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Keven Vinícius Duarte Silva şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Keven Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Keven, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
UD Almería B futbol takımında oynamaktadır. UD Almería B takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Keven'nin UD Almería B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Keven Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Keven futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Corinthians U20
1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz
10 Şubat 2023 yılında UD Almería B
Keven Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Keven şuan UD Almería B takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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