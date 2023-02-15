Kevin Ackermann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Ackermann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Ackermann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Ackermann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Ackermann 24 Mayıs 2001 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Ackermann Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ICON MGMT yapmaktadır. Kevin Ackermann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Brommapojkarna futbol takımında oynamaktadır. IF Brommapojkarna takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Ackermann'nin IF Brommapojkarna ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kevin Ackermann Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Ackermann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kevin Ackermann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Ackermann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında BK Häcken U17

12 Haziran 2017 yılında Häcken

8 Ocak 2020 yılında Örgryte

8 Ocak 2023 yılında Brommapojkarna

Kevin Ackermann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Ackermann şuan IF Brommapojkarna takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kevin Ackermann Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

BK Häcken

İsveç U16 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.